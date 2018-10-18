Клімкін про заяву Держдуми: Росія живе в паралельній реальності

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив 18 жовтня в Одесі на 10-му національному експертному форумі, що «саркастично» ставиться до ухваленої російською Державною думою заяви «Про загострення ситуації в Україні», оскільки «Росія живе в паралельній реальності».

«Офіційно я коментувати це не буду, я взяв собі за правило все, що каже російський парламент, не коментувати: по-перше, це люди, які голосували за окупацію Криму, і в нормальному цивілізованому суспільстві їм люди не мають руки подавати, от як у ПАРЄ. На що взагалі впливає російська Дума, яка голосує за все що завгодно, – голосують за пенсії, а потім там люди виходять на площі. Тому будь-які заяви російської Держдуми я не коментую», – вказав очільник українського зовнішньополітичного відомства, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

«Якщо якийсь інопланетянин прибуде до Землі, і перше, що прочитає – оцю заяву Державної думи, то може подумати, що це не Росія окупувала частину України, а насправді Україна окупувала частину Росії, що це ми організовуємо терористичні атаки в Росії, постачаємо туди регулярні українські війська, зброю, найманців, тримаємо десятки політичних в’язнів і заручників, вбиваємо людей – від Солсбері до Сирії. Можете вважати це пропагандою, але насправді Росія живе в паралельній реальності, як у задзеркаллі», – додав Павло Клімкін.

Нижня палата російського парламенту, Державна дума 18 жовтня одноголосно ухвалила заяву «Про загострення ситуації в Україні», в якій вказує, що «влада України… вступила на шлях перетворення України в плацдарм боротьби з Росією і її народом на всіх можливих фронтах і напрямках». Російські депутати називають прикладом цього намагання отримати церковну автокефалію. «Україна перетворилася на терористичну державу, і правителі сьогоднішньої України заплямовані кров’ю Олександра Захарченка та багатьох інших синів і дочок Донбасу», – таким є зміст заяви російських депутатів.