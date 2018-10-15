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15 Жовтень 2018, Київ 18:38
Новини | Політика

Український міністр розповів про зміст зустрічі з генсекретарем НАТО

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін (л) і генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ, ілюстративне фото

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, про що говорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом.

«Практична взаємодія на Чорному і Азовському морях, посилення безпеки сховищ боєприпасів, ефективніша діяльність наших трастових фондів та проектів. Як завжди – дружня і плідна зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом», – написав Клімкін у мережі Twitter.

У Брюсселі в штаб-квартирі НАТО 15 жовтня відбулася зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна і генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберґа. Про це вдень повідомила місія України при НАТО у мікроблозі Twitter, не розкриваючи змісту зустрічі.

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