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09 серпня 2020, Київ 19:48
Новини | Політика

Кличко закликав Раду розробити законодавство про електросамокати

Кличко: компанії, які надають електросамокати в прокат, повинні узгоджувати свою діяльність з містом, оскільки пункти прокату розташовані на території міста

Мер Києва Віталій Кличко закликав Верховну Раду розробити законодавство про електросамокати.

«Рух такого виду «транспорту» як електросамокати не врегульований чинним законодавством України. Тому питання: де саме мають їздити такі засоби пересування – по дорозі, тротуарах, велосипедних доріжках? За якими правилами: швидкість, світлові позначення, з якого віку «водія»?» – написав Кличко у Facebook.

Він пояснив, що компанії, які надають електросамокати в прокат, повинні узгоджувати свою діяльність з містом, оскільки пункти прокату розташовані на території міста.

«Не може будь-хто прийти і просто за бажанням надавати послуги, за які не несе жодної відповідальності», – зазначив Кличко.

7 серпня компанія Bolt запустила прокат електросамокатів у Києві. Кличко заявив, що Bolt розмістив пункти прокату без узгодження з владою столиці й закликав прибрати «несанкціоновано встановлені пункти прокату», інакше міські служби «будуть змушені прибрати самовільно встановлені пункти з електросамокатами».

У відповідь в Bolt заявили, що Кличко не має підстав вимагати погоджувати з міською владою роботу прокату електросамокатів, оскільки для роботи сервісу не потрібні стаціонарні централізовані парковки.

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