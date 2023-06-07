Директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА буде звільнений за порушення комендантської години – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що доручив директору департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександру Никоряку написати заяву про звільнення після опублікованих у ЗМІ повідомлень про порушення ним комендантської години.

«За порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян. А чиновник, будь-якого рангу, несе ще й політичну відповідальність. Директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк, якого вночі, в глибоку комендантську годину, помітили на виході з ресторану, буде звільнений. Сказав йому писати заяву», – написав Кличко у фейсбуці.

Коментарів Никоряка наразі немає. Він був призначений директором Департаменту охорони культурної спадщини КМДА у вересні 2018 року.

Кличко також звернувся до правоохоронних органів «щодо контролю і притягнення до відповідальності розважальних та закладів харчування за їх роботу в комендантську годину».

Раніше видання «Українська правда» опублікувало метеріал, в якому показало, як директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк святкує день народження дружини в комендантську годину, під час повітряної тривоги, в ресторані в центрі Києва.

Комендантська година триває у Києві з 00:00 до 5:00.