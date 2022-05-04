Кличко закликав киян не панікувати через задимленість місті – у Київській області пожежі

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян не панікувати через задимленість – у Київській області пожежі.

«Друзі! Лісові пожежі на Київщині. Горить близько 1 гектара лісу в Іванківському районі біля села Розважів. Також горить ліс поблизу села Дитятки у Чорнобильській зоні», – написав він у телеграмі.

«Прошу киян, якщо буде задимленість у місті, не панікувати. Закривайте вікна у приміщеннях і не знаходьтесь на вулиці», – додав Кличко.

У ДСНС наразі не повідомляють масштаби загорання лісів.