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Кличко закликав киян не панікувати через задимленість місті – у Київській області пожежі

Віталій Кличко повідомив, що горить ліс в Іванківському районі та у Чорнобильській зоні

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян не панікувати через задимленість – у Київській області пожежі.

«Друзі! Лісові пожежі на Київщині. Горить близько 1 гектара лісу в Іванківському районі біля села Розважів. Також горить ліс поблизу села Дитятки у Чорнобильській зоні», – написав він у телеграмі.

«Прошу киян, якщо буде задимленість у місті, не панікувати. Закривайте вікна у приміщеннях і не знаходьтесь на вулиці», – додав Кличко.

У ДСНС наразі не повідомляють масштаби загорання лісів.

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