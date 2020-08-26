Ексворотар «Динамо» Шовковський увійшов до команди Кличка

Колишній воротар київського «Динамо» та збірної України з футболу приєднався до команди київського міського голови, колишнього боксера-професіонала Віталія Кличка. Про це сам Кличко заявив на з’їзді партії «УДАР» 26 серпня в Києві.

У відеозверненні до учасників з’їзду Шовковський заявив, що Кличко запропонував йому увійти до команди на виборах.

«Як людина активна і небайдужа, хочу долучитись до змін у столиці і країні. Я досягнув успіху у спорті і налаштований на успіх у політиці», – сказав Олександр Шовковський, який у статусі тренера перебуває в розташуванні збірної України, що готується до старту в Лізі націй.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року.