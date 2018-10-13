Кличко похвалився, що показав Шварценеггеру Київ

Київський міський голова Віталій Кличко зустрівся з Арнольдом Шварценеггером, який уперше відвідує українську столицю, і показав йому Київ, про це Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Часу, на жаль, було небагато, але трохи показав Київ своєму другові Арні, який уперше відвідав наше місто. Арнольд Шварценеггер прилетів на бізнес-форум, і ми з радістю зустрілися, прогулялися і пообідали. Арнольду дуже сподобалося наше місто, пообіцяв наступного разу приїхати на довше. Він у гарному настрої, відчуває себе добре, знімається в кіно і передав вітання українцям», – написав Віталій Кличко.

Він також розмістив невелике відео, в якому Шварценеггер висловив своє захоплення Києвом і пообіцяв повернутися знову.

«Я зараз у Києві. Відвідую свого друга – мера Віталія Кличка. Я радий, що ми зустрілися і розповім про це в Каліфорнії. Це мій перший візит до Києва, і я закохався у ваше місто. I'll be back! Hasta la vista, baby!» – сказав Шварценеггер.

13 жовтня актор і екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер уперше приїхав в Україну. Він зустрівся з мером міста Віталієм Кличком і прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, а також виступив на форумі Olerom Forum One.