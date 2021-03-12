Погіршення погодних умов: Кличко закликав керівників столичних підприємств скоротити робочий день

Мер Києва Віталій Кличко закликав керівників столичних підприємств та організацій скоротити робочий день через негоду.

«Хочу звернути вашу увагу, що за прогнозами синоптиків сьогодні в Києві очікується різке погіршення погодних умов. Сильний вітер, зниження температури, можливий снігопад. Я звертаюся до керівників підприємств і організацій: за можливості зробіть для співробітників сьогодні короткий робочий день. Щоб на дорогах не було великих заторів. І щоб розвести в часі навантаження на громадський транспорт столиці, у роботі якого можуть бути перебої через негоду», – заявив Кличко.

Він також закликав киян, які не мають гострої потреби їхати у місто, залишатися вдома.