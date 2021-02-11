У Нацполіції анонсували створення Головної інспекції

У Національній поліції ліквідують всі існуючі інспекції і запустять роботу єдиного наглядового органу – Головної інспекції Нацполіції. Про це повідомив 11 лютого голова Нацполіції Ігор Клименко.

«Спільно з міжнародними партнерами ми вже розробили концепцію роботи новоутвореного структурного підрозділу. Мета Головної інспекції – не карати, а допомагати. Не лише виявляти недоліки, а й налагоджувати роботу. Працівники інспекції зосередять увагу на оптимізації управлінських процесів та рівномірного навантаження на поліцейських», – заявив Клименко.

За словами Клименка, пріоритетом інспекції буде першочергове виявлення «причин недоліків у роботі відомства».

«Далі фахівці підрозділу усунуть ці прорахунки та навчать поліцейських, як не допустити їх в майбутньому», – сказав Клименко.

Він додав, що інспекція буде оцінювати також якість надання поліцейських послуг і стежитиме за дотриманням службової дисципліни.