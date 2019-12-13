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13 грудня 2019, Київ 22:17
Новини | Суспільство

Книга року ВВС-2019: перемогли Тамара Горіха Зерня, Володимир Аренєв та Тарас Прохасько

Переможці Книги року ВВС

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Представники BBC News Україна оголосили переможців цьогорічного конкурсу «Книга року ВВС» серед дорослої та дитячої літератури, а також есеїстики. Церемонія відбулася 13 грудня у Мистецькому арсеналі.

У номінації «книга року» переміг роман про війну «Доця» Тамари Горіха Зерня, серед книжок для дітей відзначили «Сапієнсів» Володмира Аренєва, а у номінації «есеїстика» премію здобула збірка нарисів Тараса Прохаська «Так, але».

Як повідомляється на сайті видання, переможці у кожній категорії отримують премію у розмірі 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті.

Цього року премію вручають уп’ятнадцяте. Минулого року премію здобули Юрій Андрухович за «Коханців юстиції», «Мері» Сашка Дерманського та «Церебро» Андрія Бондаря.

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