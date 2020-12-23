З України намагалися вивезти унікальне прижиттєве видання «Кобзаря» Шевченка – СБУ

Служба безпеки України запобігла незаконному вивезенню за кордон унікального прижиттєвого видання «Кобзаря» Тараса Шевченка, повідомила у середу пресслужба відомства.

«За попередніми даними слідства, запланував нелегальне переправлення раритету київський посередник, який діяв на замовлення європейських клієнтів. Він найняв кур’єра, який мав вивезти історичну книгу через пункт пропуску «Ягодин». Оперативники та слідчі СБУ виявили в особистих речах фігуранта прихований від митного контролю збірник поетичних видань «Кобзар» Т.Г. Шевченка датований 1860 роком. За попередніми висновками експертів, вилучене видання «Кобзаря» є однією із останніх прижиттєвих публікацій автора і на аукціонах в Європі може коштувати від 50 тисяч доларів США», – повідомили в СБУ.

За даними відомства, у чоловіка, який намагався незаконно вивезти «Кобзар», також виявили понад 200 срібних монет та прикрас часів Кельтської та Римської культур.

«Вилучене раритетне видання та предмети старовини буде направлено на проведення експертного дослідження. За його результатами фігурантам планується повідомити про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України. Після завершення досудового розслідування розглядатиметься питання щодо передачі вилучених культурних цінностей до Музейного фонду України», – йдеться в повідомленні.

Наразі в Україні, за офіційними даними, залишилося лише 8 примірників прижиттєвого видання «Кобзаря» Тараса Шевченка і вони є культурною та історичною цінністю.