Верховна Рада ухвалила Кодекс України з процедури банкрутства. Документ підтримали 237 народних депутатів.

«Метою проекту є підвищення ефективності процедур банкрутства, рівня захищеності прав кредиторів, вдосконалення процедури продажу майна боржника на аукціоні, підвищення рівня виконання контрактів та судових рішень, врегулювання відносин щодо відновлення платоспроможності фізичних осіб, які опинилися в скрутній фінансовій ситуації та потребують допомоги з боку держави», – йдеться в пояснювальній записці.

Згідно із кодексом боржник має право звернутися до господарського суду з заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, якщо розмір прострочених зобов’язань боржника перед кредиторами становить не менше 30 мінімальних розмірів заробітної плати.

Ще однією умовою звернення до суду про визнання банкрутом є те, що боржник припинив погашати кредити чи здійснювати інші планові платежі у розмірі більше як 50 відсотків місячних платежів по кожному з кредитних та інших зобов’язань упродовж двох місяців.