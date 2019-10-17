Колишню керівницю боротьби з корупцією в Румунії затвердили на посаді прокурора ЄС

Конференція президентів в Європейському парламенті затвердила призначення колишньої голови румунського антикорупційного агентства Лаури Кодруци Кевеші на посаду голови Прокуратури Європейського союзу.

Конференція, де якої входять президент Європарламенту Давід Сассолі й лідери політичних груп, ухвалила таке рішення 16 жовтня.

Після затвердження Лаура Кодруца Кевеші може починати свою роботу в рамках семирічного мандату на чолі нової прокуратури ЄС (EPPO).

Перед цим рішенням, у вересні було досягнуто угоди між переговорниками Європарламенту та Європейської ради щодо нового головного європейського прокурора.

Європейська рада підтримала угоду раніше цього тижня.

Бухарест раніше виступав проти призначення Кевеші прокурором ЄС.

Наразі 22 країни-члени ЄС приєдналися до EPPO.

Європейська прокуратура, як очікують, має почати працювати в повному обсязі з 2020 року. Цей незалежний орган буде відповідати за розслідування і притягнення до відповідальності за злочини проти бюджету Євросоюзу, шахрайства, корупції і транскордонні порушення, пов’язані з податком на додану вартість, на суми понад 10 мільйонів євро.

Центральний апарат нового органу має працювати в Люксембурзі у складі головного прокурора і колегії прокурорів-представників усіх країн-учасниць, а повсякденні розслідування будуть вести в цих країнах уповноважені прокурори.

До минулого року Кевеші очолювала Національне антикорупційне управління Румунії, що є серед країн ЄС однією з найбільш корумпованих. На цій посаді вона заслужила найвищої похвали в міжнародних антикорупційних колах – проте уряд ініціював її відставку, звинувативши в перевищенні повноважень. Звільнення Кевеші викликало протести в країні.