Росія: футболісти Кокорін і Мамаєв затримані

Футболісти збірної Росії Павло Мамаєв та Олександр Кокорін затримані в Москві після допиту в кримінальній справі про хуліганство, повідомила офіційний представник МВС Росії Ірина Вовк у коментарі ТАСС.

За її словами, Мамаєва затримали на 48 діб. За даними джерел агентства, на аналогічний термін затриманий Олександр Кокорін.

Джерела ТАСС також повідомляють, що слідчі мають намір просити суд обрати спортсменам запобіжні заходи.

Кокоріна та Мамаєва підозрюють у побитті водія ведучої «Першого каналу» біля готелю 8 жовтня, а також посадовця Міністерства промисловості й торгівлі Росії Дениса Пака та генерального директора державного підприємства «Центральний науково-дослідницький автомобільний і автомоторний інститут «НАМІ» Сергія Гайсіна в кафе.