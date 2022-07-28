В Україні створять Коледж Європи – Зеленський

В Україні створять Коледж Європи, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Для мене честь оголосити зараз про ще один дуже вагомий крок. Європейський Союз має Коледж Європи в Брюгге й Натоліні – це одні з найповажніших закладів післядипломної освіти, які готують фахівців для роботи в інституціях ЄС і державах-членах. Ми створюємо в Україні наш Коледж Європи. Вже підписано відповідний меморандум між урядом України і Коледжем Європи у Натоліні», – сказав президент на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди Дня державності.



За його словами, на першому етапі в одному з українських закладів вищої освіти запрацює факультет європейської інтеграції, а згодом на його основі – Коледж Європи у межах Президентського університету.



«І хоча мені казали, що це не вирішується за місяці – як багато разів говорили це й з інших питань, – я знаю, що створення нашого Коледжу Європи триватиме недовго. Я впевнений, він скоро запрацює. Ми вже маємо цей досвід – переводити в місяці те, на що відводили роки й десятиліття», – додав Зеленський.



Президент впевнений, що такий Коледж стане не лише фаховою основою для європейської політики України як члена ЄС, а й внеском України у розвиток європейських інституцій.

День Української Державності був встановлений указом президента в День Незалежності – 24 серпня – минулого року з метою утвердження спадкоємності понад тисячолітньої історії українського державотворення, яке корінням сягає часів заснування міста Києва та розквіту держави за часів князя Володимира Великого.

День Української Державності щорічно відзначають 28 липня – у День Хрещення Київської Руси-України. Цього року це відбувається вперше.