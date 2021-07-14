В Україні стартував процес реєстрації колекторів – НБУ

В Україні 14 липня розпочалася реєстрація колекторських компаній. Як повідомляє пресслужба Національного банку України, сьогодні вступив в силу закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості».

«Національний банк приймає документи для включення заявників до Реєстру колекторських компаній. Усі компанії, як зі статусом фінансової установи, так і без нього, що вже працюють на ринку, повинні упродовж місяця – з 14 липня до 13 серпня – подати Національному банку документи для реєстрації», – йдеться в повідомленні НБУ.

З переліком документів для реєстрації можна ознайомитися тут.

За даними регулятора, компанії, які вже врегульовують борги за споживчими кредитами на користь інших осіб, теж мають місяць для подання пакета документів для реєстрації.

12 квітня президент Володимир Зеленський підписав зміни до законів «щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості». Закон, як вказували в ОПУ, покликаний захистити боржників від дій недобросовісних колекторів. Верховна Рада ухвалила цей закон 19 березня 2021 року.