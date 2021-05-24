Застрягли на оглядовому колесі: у Луцьку рятувальники допомогли спуститися 12 людям, 6 з яких – діти

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що у неділю в Луцьку рятувальники зняли з оглядового колеса, що зупинилося під час роботи, 12 людей.

«23 травня о 16:00 до ДСНС надійшла інформація, що у місті Луцьк на території парку імені Лесі Українки зупинилося оглядове колесо, на якому перебуває 12 осіб, з них – 6 дітей. Загрози життю та здоров’ю немає. О 17:11 всіх осіб з оглядового колеса знято», – йдеться в повідомленні.

Чимало коліс огляду в парках України функціонують ще із радянських часів. Іноді трапляються поодинокі випадки, що такі атракціони зупиняються під час обертання.