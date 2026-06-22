На президентських виборах у Колумбії перемогу здобуває кандидат, якого підтримав Трамп

Новим президентом Колумбії обрано представника правих сил Абелардо де ла Еспріелья – такими є попередні підсумки другого туру виборів, який пройшов 21 червня.



Згідно з попередніми підсумками підрахунку голосів, де ла Еспріелья отримав близько 49,66%, а його суперник, лівий кандидат Іван Сепеда – близько 48,7%. Розрив становив приблизно 250 тисяч голосів. Сепеда поки що не визнав поразки, закликавши дочекатися верифікації результатів голосування. Проте де ла Еспріелья та його прихильники вже святкують перемогу.



Кандидата, який лідирує, підтримав президент США Дональд Трамп. Він обіцяв розвивати відносини зі США, посилити боротьбу зі злочинністю та провести економічні реформи. Сепеда обіцяв продовжувати курс нинішнього президента Густаво Петро, першого лівого президента Колумбії, який, крім іншого, полемізував із Трампом та розірвав стосунки з Ізраїлем.



Де ла Еспріелья – юрист, мільйонер, власник громадянства США та Італії. Він позиціонував себе як кандидат, не пов'язаний із політичним істеблішментом, і будував кампанію на обіцянках більшої економічної свободи та зміцнення зв'язків із США, а також боротьби з наркоторгівлею. Він пообіцяв зміцнювати відносини зі світовими демократіями та припинити їх із тими, хто є «ворогами свободи».



Коментатори зазначають, що перемога підтриманого Трампом кандидата в Колумбії стала черговою у ланцюжку подібних результатів у Латинській Америці. Раніше праві чи популістські сили прийшли до влади в Аргентині, Чилі, Коста-Ріці, Болівії та Еквадорі. Ймовірно, підтвердженням перемоги правих завершиться і перерахунок голосів під час виборів до Перу. Ліві поки що залишаються при владі у Бразилії та Мексиці.



