Колишній бідняк нагодував понад 15 тисяч людей на День подяки у США

Підприємець з американського штату Флорида Ерік Голм, який сам ріс у бідності, провів акцію «Допомога від щирого серця». Як повідомляють американські засоби інформації, чоловік спільно з Армією порятунку 28 листопада безкоштовно нагодував понад 15 тисяч людей віком понад 27 років.

Голм розповів, що багато років тому й сам їв завдяки Армії порятунку на День подяки.

Зараз Голм є власником і президентом Metro Corral Partners, групи ресторанів Golden Corral на південному сході США.

З 1992 року «Допомога від щирого серця» подала понад 500 тисяч страв, тепер у цій акції беруть участь 19 підприємств, некомерційні організації та поліція округу Оранж.

Цього року понад тисяча добровольців готували 20 тисяч страв та обслуговували нужденних.

День подяки у Сполучених Штатах – це державне свято, яке щороку відзначають у четвертий четвер листопада; свято відзначає перший урожай, який зібрали пілігрими із Плімутської колонії у 1621 році після голодної зими в Новому Світі.