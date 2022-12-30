Колишній папа Римський Бенедикт перебуває у стабільному стані після «мирної ночі» – Ватикан

Колишній папа Римський Бенедикт перебуває у «стабільному» стані, повідомив Ватикан 30 грудня на тлі занепокоєння щодо здоров’я 95-річного понтифіка, який пішов у відставку в 2013 році.

Бенедикт провів спокійну ніч, а вдень 29 грудня взяв участь у месі, яку відслужили в його кімнаті, сказав прессекретар Ватикану Маттео Бруні, повідомляє агентство Reuters.

«На даний момент його стан стабільний», – додав він.

Про Бенедикта піклуються в колишньому монастирі у Ватикані, де він живе з 2013 року.

Бенедикт XVI склав обов’язки глави Католицької церкви 28 лютого 2013 року. Після зречення престолу Йозефу Ратцінґерові залишилося звання почесного папи і папське ім’я Бенедикта XVI.



За останні шість століть він став першим папою Римським, який зрікся святого престолу. Йозеф Ратцінґер очолював Католицьку церкву майже 8 років.