Командувача одеських патрульних відсторонили для розслідування

В Одесі відсторонили начальника Управління патрульної поліції області Юрія Рибака для проведення службового розслідування. Про це повідомив сам правоохоронець у фейсбуці.

Розслідування буде стосуватися можливих порушень службової дисципліни з боку поліцейських і керівників УПП в Одеській області. Для його проведення в Одесу приїхала дисціплінарна комісія з посадових осіб Департаменту патрульної поліції України. Зокрема, туди входить заступник керівника департаменту Олексій Білошицький.

Розслідування стосуватиметься обвинувачень одеської патрульної Зої Мельник. 5 липня вона оприлюднила у фейсбуці аудіозапис телефонної розмови із погрозами з боку невідомих осіб і розповіла про корупцію в патрульній поліції, ігнорування викликів і вимоги з боку керівництва складати якомога більше протоколів про порушення правил дорожнього руху.

Після її обвинувачень на захист одеських патрульних у соцмережах виступив начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков, який, зокрема, обвинуватив Мельник у порушеннях дисципліни, запізненнях, малій кількості складених протоколів і великому числу «лікарняних».

Зоя Мельник пішла в патрульну поліцію в 2015 році, одразу після її створення. До цього займалася захистом безплатних пляжів. Юрій Рибак також служить у патрульній поліції з самого початку, а одеське управління очолив в серпні 2017 року. Він – син Героя України, депутата Горлівської міськради, який був убитий на початку війни на сході навесні 2014 року.