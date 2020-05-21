Командир батальйону поліції «Луганськ-1» загинув біля прифронтової Трьохізбенки

У Луганській області неподалік села Трьохізбенка Новоайдарського району пізно ввечері 20 травня загинув командир батальйону поліції «Луганськ-1» Сергій Губанов, ще троє бійців зазнали тяжких осколкових поранень.

«Під час виконання завдання командування штабу Операції об’єднаних сил він (Губанов – ред.) і троє бійців батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Луганськ-1» отримали осколкові поранення. Встановлюються всі обставини цієї трагічної події», – інформує Національна поліція України у фейсбуці.

Сергій Губанов загинув близько 21:30. Пораненим бійцям надають допомогу медики військового шпиталю.

«Луганськ-1» – поліцейський підрозділ, що несе службу на передовій та патрулює населені пункти вздовж лінії розмежування. Його завданнями є виявлення ворожих диверсійно-розвідувальних груп і припинення спроб контрабанди на окуповану територію. Батальйон «Луганськ-1» був створений у травні 2014 року.