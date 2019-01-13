На Дніпропетровщині провели в останню путь заступника комбата, загиблого в ДТП

На Нікопольщині у Дніпропетровській області провели в останню путь учасника бойових дій на Донбасі, колишнього заступника комбата 43-го батальйону, полковника Василя Думанського, загиблого в ДТП.

На церемонію зібрались понад тисячу людей, рідні, друзі, бойові побратими, волонтери. Поховали учасника бойових дій в селі Олексіївка Нікопольського району, де він жив.

Василь Думанський пішов на фронт добровольцем, брав участь у формуванні 43-го окремого мотопіхотного батальйону. 2015 року був важко поранений під Горлівкою, зазнав кількох операцій, але, вже маючи інвалідність, повернувся на фронт.

«Він був справжньою людиною і офіцером. Із перших днів (серпень 2014 року) брав участь у формування 43-го ОМПБ. Справжній офіцер, патріот, спеціаліст у військовій справі. Майже кожного в батальйоні навчив військовій спеціальності. Майже 40% військовослужбовців до цього не служили. Брав участь в бойових діях. В одному з боїв потрапив під мінометний обстріл. Декілька операцій. Після цього знову повернувся в АТО. Мав дуже багато планів на майбутнє...» – розповів Радіо Свобода Олександр Водолазьський, який був першим командиром 43-го батальйону.

«Він спав з бійцями в окопах, ходив в атаку, розвідку, для нього не було поняття офіцер – солдат. Він був на рівних», – написала на своїй сторінці у фейсбуці волонтерка Дар’я Андрусенко-Якотюк.

Василь Думанський загинув у ДТП біля Нікополя 11 січня. Кероване ним легкове авто зіткнулось з вантажівкою.

У 2014–2017 роках Василь Думанський був заступником командира 43-го окремого мотопіхотного батальйону, командиром 2-го батальйону 53-ї бригади, командиром 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї бригади. Звільнився з армії у 2017 році. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького.