За півтора року 137 українських компаній розпочали роботу на іноземних ринках – МЗС

За півтора року 137 українських компаній розпочали роботу на іноземних ринках, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу.

За його словами, для 59 товарних груп у 18 країнах світу відкриті ринки або відновлений доступ на ринки у співпраці з Держпродспоживслужбою. Серед останніх досягнень – відкриття ринків меду та продукції бджільництва в Катарі, молочної продукції в Туреччині, м’яса птиці в Ліберії, м’яса птиці та яєць в Японії.

«МЗС отримує позитивні оцінки від бізнесу. Бізнес відчуває у дипломатах надійних партнерів. Саме тому кількість компаній у нашій Раді експортерів та інвесторів при МЗС України за рік зросла майже в чотири рази, рік тому їх було близько ста. Нині до неї входять вже 370 компаній та бізнес-асоціацій», – зазначив Кулеба.

Кулеба закликав бізнес надалі розвивати культуру експортера та конструктивно співпрацювати з дипломатами.

Із квітня 2013 року при МЗС України діє Рада експортерів та інвесторів. Одним із ключових завдань роботи РЕІ є сприяння участі українських підприємств і компаній у тендерах та конкурсах, реалізації інфраструктурних та інвестиційних проектів за кордоном, участі у виставкових заходах та форумах тощо.