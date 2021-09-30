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За півтора року 137 українських компаній розпочали роботу на іноземних ринках – МЗС

Із квітня 2013 року при МЗС України діє Рада експортерів та інвесторів

За півтора року 137 українських компаній розпочали роботу на іноземних ринках, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу.

За його словами, для 59 товарних груп у 18 країнах світу відкриті ринки або відновлений доступ на ринки у співпраці з Держпродспоживслужбою. Серед останніх досягнень – відкриття ринків меду та продукції бджільництва в Катарі, молочної продукції в Туреччині, м’яса птиці в Ліберії, м’яса птиці та яєць в Японії.

«МЗС отримує позитивні оцінки від бізнесу. Бізнес відчуває у дипломатах надійних партнерів. Саме тому кількість компаній у нашій Раді експортерів та інвесторів при МЗС України за рік зросла майже в чотири рази, рік тому їх було близько ста. Нині до неї входять вже 370 компаній та бізнес-асоціацій», – зазначив Кулеба.

Кулеба закликав бізнес надалі розвивати культуру експортера та конструктивно співпрацювати з дипломатами.

Із квітня 2013 року при МЗС України діє Рада експортерів та інвесторів. Одним із ключових завдань роботи РЕІ є сприяння участі українських підприємств і компаній у тендерах та конкурсах, реалізації інфраструктурних та інвестиційних проектів за кордоном, участі у виставкових заходах та форумах тощо.

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