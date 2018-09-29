Суд у США прийняв позов демократів Конгресу до Трампа

Американський федеральний суд взяв до розгляду позов 200 демократів – членів Конгресу до президента США Дональда Трампа.

Позивачі стверджують, що Трамп винен у порушенні конституційного положення, яке забороняє голові держави отримувати грошові й інші винагороди від іноземних держав без згоди Конгресу, поки він перебуває при виконанні своїх обов’язків

Як йдеться в позові, у готелі, що носить ім’я Трампа, влаштовують заходи іноземні посольства і зупиняються офіційні особи з-за кордону. Трамп не надав Конгресові ніяких деталей, що стосуються цих заходів, і не просив у законодавців згоди на їх проведення.

Позиція Білого дому зводиться до того, що ці акції не потрапляють під поняття «винагороди» в тому сенсі, який в нього вкладали батьки-засновники США. Йдеться про звичайні комерційні справи, а не про особисті платежі, заявляє адміністрація американського президента.

Зі свого боку, позивачі, як сказано в їхній заяві, не знають, чи це звичайна комерція, чи персональні платежі, оскільки Трамп не розкрив ніяких подробиць, що стосуються перебування в його готелі іноземних представників.

У лютому компанія, що володіє готелем Трампа у Вашингтоні, передала скарбниці як безоплатне пожертвування понад 150 тисяч доларів, назвавши цю суму як «прибуток» від угод з іноземними державами. Бухгалтери компанії не доклали пояснювальної записки до своєї звітності.