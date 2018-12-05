Українці евакуювали миротворця в Конго, «який 16 діб самостійно виживав у джунглях» – Міноборони

Українські військові вертолітники евакуювали миротворця в Демократичній Республіці Конго, «який 16 діб самостійно виживав у джунглях», повідомило Міністерство оборони України.

«У ході одного з бойових зіткнень миротворець з контингенту Республіки Малаві втратив зв’язок із своїм підрозділом і в результаті чого опинився самотнім серед джунглів. Пошуково-рятувальні операції не давали результатів через надзвичайно щільну рослинність та складні погодні умови протягом 16 діб», – заявили в Міністерстві оборони.

У відомстві стверджують, що військовий не вдався до паніки, зберіг самоконтроль і зумів вийти на відкриту місцевість, де його виявив та евакуював екіпаж українського військового вертольоту.

Згідно з повідомленням, під час первинного огляду малавійця не виявили проблем зі здоров’ям, окрім сильного загального виснаження організму та незначних пошкоджень шкіряних покривів.

18-й окремий вертолітний загін виконує завдання у складі місії ООН на території Демократичної республіки Конго з грудня 2012 року.