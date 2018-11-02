Конституційний суд відмовився розглядати подання щодо мораторію на продаж землі

Велика палата Конституційного суду України відмовилася перевіряти конституційність заборони на продаж землі. Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті суду.

Згідно з ним, Конституційний суд отримав подання від 69 депутатів Верховної Ради з проханням перевірити на відповідність Конституції пунктів 14 і 15 перехідних положень Земельного кодексу.

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Саме ці пункти забороняють продавати та купувати землю сільськогосподарського призначення.

«Постановлено Ухвалу Великої палати Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі», – йдеться в заяві суду.

На початку вересня народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олексій Мушак заявляв, що разом із 68 колегами зробив подання до Конституційного суду щодо конституційності земельного мораторію.

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Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд і Європейський суд з прав людини. Тим не менш, продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.