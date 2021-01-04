Українське консульство готується до репатріації українки, знайденої мертвою в Туреччині – МЗС

Консульство України в Анталії перебуває в контакті з турецькими правоохоронними органами, які проводять розслідування, а також із родичами українки, яку знайшли мертвою в Туреччині. Про це повідомив Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Наше консульство взаємодіє з місцевою ритуальною службою, а також вживає заходів для підготовки репатріації тіла. Поки питання це пропрацьовується, тому що там ще мають завершитись дії в рамках розслідування, слід провести експертизу, встановити причину смерті. Як тільки буде закінчено всі процеси, буде здійснена репатріація тіла», – зауважили в МЗС.

Українські дипломати в Туреччині тримають справу на контролі, запевнив речник.

Турецькі ЗМІ повідомили, що 2 січня було знайдено тіло 25-річної українки Христини Новицької в турецькому місті Мугла в районі Бодрума.

За даними медіа, коли тіло знайшли в будинку, жінка була в кайданках і з поліетиленовим пакетом на голові. Мати Христини Новицької востаннє спілкувалась із нею 30 грудня, а потім кілька днів не могла зв’язатися з дочкою. Жінка зателефонувала сусідам, а ті – до поліції. Повідомляється, що тіло загиблої вже відправили на розтин, аби встановити причину смерті.