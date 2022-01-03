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На Донеччині виявили мертвим військовослужбовця-контрактника з простріленою головою – прокуратура

Розглядаються також інші версії, у тому числі – умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю

На Донеччині виявили без ознак життя військовослужбовця-контрактника, повідомила Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил у фейсбуці.

«3 січня 2022 року Маріупольською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил отримано інформацію про виявлення без ознак життя військовослужбовця військової служби за контрактом, 2001 року народження, уродженця смт Нововасилівка Запорізької області. ...Попередньо встановлено, що солдат, механік-водій медичного пункту першого механізованого батальйону однієї з військових частин, покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на місце події виїхав прокурор Маріупольської спецпрокуратури, слідчо-оперативна група, представники військової служби правопорядку, експерти.

«За фактом загибелі військовослужбовця здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Розглядаються також інші версії, у тому числі – умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю», – повідомляє спецпрокуратура.

Рік вздовж лінії фронту на Донбасі
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Рік вздовж лінії фронту на Донбасі

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Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії та вживаються заходи щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин трагічної події, йдеться в повідомленні.

Усіх, хто має інформацію щодо уточнення обставин трагедії, просять звертатися до Маріупольської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

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