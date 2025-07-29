Уряд підготував розширення програми контрактів 18-24 для роботи з дронами – Зеленський

Кабмін підготував розширення програми контрактів 18-24 для залучення мотивованих людей до роботи з дронами, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко доповіла мені щодо проєктних рішень. Зокрема, є зміни до бюджету, щоб гарантувати всі необхідні виплати нашим воїнам і рідним полеглих воїнів: були певні деталі, які потребують законодавчого рішення. Я розраховую, що народні депутати підтримають. Також уряд уже підготував розширення програми контрактів 18–24, щоб програма залучала мотивованих людей саме для роботи з дронами», – сказав він у своєму відеозверненні.

Зеленський очікує, що цими днями вже фіналізуються домовленості з партнерами про кошти на дрони.

«Плюс 400 мільйонів євро для наших українських компаній, для наших українських виробників дронів зайдуть на рахунки виробників в Україні протягом цього тижня. Домовленість Україна – Нідерланди. Всі завдання з виробництва дронів на цей рік виконуємо і саме так виконуємо, як потрібно», – додав президент.

У лютому Міноборони повідомило про запуск проєкту «Контракт 18-24», який передбачає укладання добровольцями у віці 18-24 роки річного контракту на 1 млн гривень. Законодавство України передбачає мобілізацію військовозобов’язаних віком від 25 до 60 років.

У червні на той момент міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що Україна нарощує власні промислові спроможності виробництва дронів, і нині, за його словами, українські виробники досягли рівня, що дозволяє виготовляти понад чотири мільйонів безпілотників на рік.

Перед цим президент Володимир Зеленський зазначив, що українські виробники дронів мають можливості збільшити виробництво на 40 відсотків цього року. Водночас, за його словами, можливості українського бюджету профінансувати виробництво дронів вітчизняним ОПК залишаються обмеженими і не досягають обсягів наявних виробничих потужностей.



