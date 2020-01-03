У норвезьких водах зупинили пошук 2 зниклих болгарських моряків із корабля, на якому був українець

Норвезька влада повідомила про призупинення у своїх водах пошуків двох болгарських моряків, які, найімовірніше, впали за борт вантажного корабля «Стара Планина» 2 січня, повідомило МЗС Болгарії. На борту корабля було 19 членів екіпажу, 18 – болгари і один громадянин України. Судно прямувало з російського Мурманська в румунський порт Констанца. За попередніми даними, моряки, які випали за борт, працювали на палубі.

Повідомляється, що норвезькі рятувальники припинили роботи через сильні вітри і 8-метрові хвилі в районі ймовірного зникнення.

«За даними Норвезького координаційно-рятувального центру, в нинішніх кліматичних умовах у тих, хто впав у воду, немає шансів вижити протягом такого тривалого часу», – заявили в міністерстві.

Для пошуків у норвезьких водах, за 400 кілометрах від міста Буде, напередодні залучили два вертольоти.

Пошукову операцію поки не планують відновлювати 3 січня. Норвезька поліція розслідує справу.