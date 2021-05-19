З початку року за кордон не пропустили 450 неповнолітніх українців – МВС

З початку року кількість неповнолітніх українців, яких не пропустили за кордон, перевищила 450 осіб, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

«Від початку 2021-го загальна кількість неповнолітніх українців, яких не пропустили за кордон, вже перевищила 450 осіб, з яких 380 – через відсутні згоди (другого з батьків – ред.)», – йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадують, що для виїзду за кордон неповнолітнім громадянам України потрібен паспортний документ, а у разі прямування з одним із батьків обов’язковою є наявність нотаріально посвідченої згоди іншого.

«Не потрібна нотаріально посвідчена згода другого з батьків, якщо він є іноземцем або особою без громадянства, однак це має підтверджуватися записом про батька у свідоцтві про народження дитини. Окрім того, без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків кордон можливо перетнути у разі тимчасового виїзду з України на строк до одного місяця за наявності рішення суду або органу опіки та піклування, у якому визначено місце проживання дитини з одним із батьків, який має намір виїзду з дитиною, а також за наявності довідки про заборгованість другого із батьків зі сплати аліментів за чотири місяці», – йдеться в повідомленні.

З переліком правил та винятків стосовно виїзду за межі України з неповнолітніми можна ознайомитися тут.

За даними МВС, минулого року через неналежне ставлення батьків до організації подорожей у перетині державного кордону на виїзд з України відмовлено майже 1270 неповнолітнім українцям, 1000 з яких саме через відсутність нотаріально посвідченої згоди другого з батьків.