Австрія і Німеччина знімуть прикордонний контроль з 15 червня

Австрія припинить здійснювати прикордонний контроль з Німеччиною з 15 червня, заявила в середу міністр туризму Австрії Елізабет Кестінгер.

За її словами, канцлер Німеччини Ангела Меркель та канцлер Австрії Себастьян Курц домовились про двоступеневий план щодо зменшення обмежень на поїздки.

Деякі обмеження на прикордонний рух будуть зняті вже цієї п’ятниці, а прикордонний контроль повністю припинять в середині червня.

У березні Німеччина запровадила внутрішній прикордонний контроль на кордонах з сусідами, щоб запобігти поширенню коронавірусу. До такої практики вдалися і інші країни ЄС.

У Єврокомісії раніше заявляли, що зняття або послаблення обмежень на внутрішніх кордонах може бути передумовою початку відкриття зовнішніх кордонів.