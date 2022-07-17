На кордоні Латвії з Росією утворились черги вантажівок – ЗМІ

На кордоні Латвії і Росії у бік в’їзду в РФ утворились черги з ватажівок. Як передає агенція Leta з посиланням на дані Служби державних доходів Латвії, йдеться про 1250 авто на КП Терехово та Гребнево. За повідомленнями, час очікування на цих прикордонних пунктах – шість днів.

Керівництво латвійської митниці повідомило, що простої на кордонах викликані тим, що зв’язок із російськими митними службами перервано. Обмін інформацією між митницями ускладнений із початку війни Росії в Україні. Також перевезення ускладнює необхідність перевіряти кожну вантажівку на наявність вантажів, які підпадають під економічні санкції Євросоюзу.

Велике скупчення вантажівок спостерігається і на кордоні Латвії з Білоруссю. За даними митної служби Латвії – там у черзі зібралось понад 300 транспортних засобів.