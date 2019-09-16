Через перестрілку на кордоні Киргизстану і Таджикистану 1 людина загинула, декілька поранені

Через перестрілку 16 вересня на спірній ділянці кордону між Киргизстаном і Таджикистаном у Ферганській долині щонайменше один киргизький прикордонник загинув, близько 19 людей можуть бути поранені з обох сторін. Про це повідомили представники влади двох країн, звинувативши у відкритті вогню одне одного.

Міністерство охорони здоров’я Киргизстану заявило, що один прикордонник був серйозно поранений, травм різного ступеня тяжкості зазнали шестеро місцевих жителів.

Представники місцевої влади Таджикистану повідомили Радіо Свобода, що 12 їхніх громадян були в результаті конфлікту госпіталізовані.

Прикордонні органи Таджикистану і Киргизстану вказують, що стрілянину спричинили «будівельні роботи» на недемаркованій ділянці кордону, які хотіли провести представники однієї та іншої сторін.

Повідомляється, що конфлікт вдалося припинити ввечері понеділка.

Чимало прикордонних районів у Центральній Азії стали спірними для країн-сусідів після розпаду Радянського Союзу. Особливо складна ситуація у Ферганській долині на стиках кордонів Таджикистану, Узбекистану і Киргизстану.