У ніч на 8 травня на українсько-польському кордоні запрацює пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне»

Із 00:00 годин 8 травня відновить роботу автомобільний пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне» на українсько-польському кордоні, повідомила Радіо Свобода речниця прикордонної служби Рава-Руська Ярослава Мельник.

Згідно з розпорядженням від 15 квітня, Кабінет міністрів тимчасово закрив 10 пунктів пропуску, зокрема і Рава-Руську, через поширення коронавірусу.

У Львівській області на українсько-польському кордоні досі працював лише один пункт пропуску «Краковець-Корчова». Тут пропускають автомобілі, а також спеціальні автобуси Державної служби з надзвичайних ситуацій, що перевозять громадян України з польської території в Україну. На сьогодні це від 50 до 100 осіб. Наразі невідомо, чи перевозитимуть громадян України через пункт пропуску «Гребенне – Рава-Руська», повідомили Радіо Свобода.

З урахуванням змін, внесених урядовими рішеннями, на державному кордоні тимчасово закриті 123 пункти пропуску, з них у 19 тимчасово припинено пішохідне сполучення.

Посольство Польщі в Україні повідомило Радіо Свобода, що 7 травня не надходив жоден запит щодо відновлення роботи пункту «Рава-Руська – Гребенне».