На кордоні США й Канади вибухнув автомобіль, загинули двоє людей

Двоє людей загинули внаслідок вибуху автомобіля на мосту на кордоні Канади і США біля Ніагарського водоспаду.

Загиблі – водій і пасажир автомобіля, також поранень зазнав прикордонник.

Влада повідомила про закриття цього прикордонного пункту і трьох інших між західними районами американського штату Нью-Йорк і канадською провінцією Онтаріо.

Вибух стався на американській стороні Райдужного мосту через Ніагару, передає Associated Press. Телеканал CNN повідомляє, що автомобіль під’їхав до пункту перевірки документів і вибухнув у зоні огляду.

Агентство Reuters із посиланням на неназвану особу, знайому з ситуацією, повідомило, що слідчі виключили бомбу як причину вибуху, але ймовірність тероризму ще не відкидають, оскільки обставини інциденту залишаються невстановленими.

За словами губернаторки Нью-Йорка Кеті Гокул, розслідуванням інциденту займається об’єднана оперативна група ФБР з боротьби із тероризмом.

Вибух стався за день до Дня подяки у США. Традиційно в цей час прикордонні пункти між Канадою і Сполученими Штатами бувають сильно завантаженими.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що уряд працює зі США, щоб гарантувати безпеку мандрівників. Білий дім запевнив, що уважно стежить за інцидентом.