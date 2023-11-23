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На кордоні США й Канади вибухнув автомобіль, загинули двоє людей

Наслідки вибуху на мосту біля Ніагари, 22 листопада 2023 року
Наслідки вибуху на мосту біля Ніагари, 22 листопада 2023 року

Двоє людей загинули внаслідок вибуху автомобіля на мосту на кордоні Канади і США біля Ніагарського водоспаду.

Загиблі – водій і пасажир автомобіля, також поранень зазнав прикордонник.

Влада повідомила про закриття цього прикордонного пункту і трьох інших між західними районами американського штату Нью-Йорк і канадською провінцією Онтаріо.

Вибух стався на американській стороні Райдужного мосту через Ніагару, передає Associated Press. Телеканал CNN повідомляє, що автомобіль під’їхав до пункту перевірки документів і вибухнув у зоні огляду.

Агентство Reuters із посиланням на неназвану особу, знайому з ситуацією, повідомило, що слідчі виключили бомбу як причину вибуху, але ймовірність тероризму ще не відкидають, оскільки обставини інциденту залишаються невстановленими.

За словами губернаторки Нью-Йорка Кеті Гокул, розслідуванням інциденту займається об’єднана оперативна група ФБР з боротьби із тероризмом.

Вибух стався за день до Дня подяки у США. Традиційно в цей час прикордонні пункти між Канадою і Сполученими Штатами бувають сильно завантаженими.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що уряд працює зі США, щоб гарантувати безпеку мандрівників. Білий дім запевнив, що уважно стежить за інцидентом.

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