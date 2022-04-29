З 24 лютого затримано майже 3000 людей за спробу незаконно виїхати з України – ДПСУ

З 24 лютого, початку повномасштабного вторгнення РФв Україну, затримано майже 3000 людей, які намагались незаконно виїхати з країни – або поза пунктами пропуску, або за підробними документами, повідомив на брифінгу речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, прикордонники продовжують фіксувати випадки порушення державного кордону.

«Поза пунктами пропуску було затримано з 24 лютого понад 2 300 осіб. Це, як правило, чоловіки віком від 18 до 60 років, кому на час воєнного стану заборонено перетинати кордон на виїзд», – сказав речник.

Демченко також додав, що у пунктах пропуску затримали майже 550 громадян, які намагались виїхати за підробленими документами.

У зв’язку із запровадженням воєнного стану і загальної мобілізації через повномасштабне російське вторгнення, з 24 лютого з України заборонено виїзд чоловіків від 18 до 60 років, які мають українське громадянство.