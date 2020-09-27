Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
28 вересня 2020, Київ 00:27
Новини | Події

Наступного тижня на одному з прикордонних пунктів можливе уповільнення пропуску з боку Польщі – ДПСУ

В’їзд у пункт пропуску «Ягодин» (фото архівне)

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України 27 вересня повідомило, що наступного тижня на одному із пунктів пропуску на кордоні можливе уповільнення процесу оформлення з боку Польщі.

«За повідомленням польської сторони, у вівторок, 29 вересня, з 8:00 до 18:00 за варшавським часом (з 9:00 до 19.00 за київським), буде проводитись технічне обслуговування трансформаторних станцій на автомобільному пункті перетину кордону «Дорогуськ». У зв’язку із зазначеними роботами буде відключено електроенергію. Протягом цього часу існує ймовірність уповільнення процесу оформлення контрольними службами Республіки Польща», – йдеться в повідомленні прикордонників.

У ДПСУ просять громадян врахувати інформацію і для уникнення черг перед пунктом пропуску «Ягодин» обирати для перетину кордону інші пункти.

Кордон з Польщею можна перетнути також в пунктах пропуску «Рава-Руська-Гребенне», «Краківець-Корчова», «Шегині-Медика» та «Грушів-Будомєж».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG