Наступного тижня на одному з прикордонних пунктів можливе уповільнення пропуску з боку Польщі – ДПСУ

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України 27 вересня повідомило, що наступного тижня на одному із пунктів пропуску на кордоні можливе уповільнення процесу оформлення з боку Польщі.

«За повідомленням польської сторони, у вівторок, 29 вересня, з 8:00 до 18:00 за варшавським часом (з 9:00 до 19.00 за київським), буде проводитись технічне обслуговування трансформаторних станцій на автомобільному пункті перетину кордону «Дорогуськ». У зв’язку із зазначеними роботами буде відключено електроенергію. Протягом цього часу існує ймовірність уповільнення процесу оформлення контрольними службами Республіки Польща», – йдеться в повідомленні прикордонників.

У ДПСУ просять громадян врахувати інформацію і для уникнення черг перед пунктом пропуску «Ягодин» обирати для перетину кордону інші пункти.

Кордон з Польщею можна перетнути також в пунктах пропуску «Рава-Руська-Гребенне», «Краківець-Корчова», «Шегині-Медика» та «Грушів-Будомєж».