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Новини | Міжнародні

У Південній Кореї знову заарештували експрезидента

Колишній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Колишній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль

Колишнього президента Південної Кореї Юна Сок Йоля знову заарештували. Ордер на його повторний арешт був виданий 10 липня.

У грудні 2024 року Юн Сок Йоль намагався оголосити в Південній Кореї воєнний стан, проте парламент звинуватив його в спробі заколоту і піддав президента процедурі імпічменту.

Як пише Reuters, прокуратура виявила докази того, що Юн наказав запустити бойові безпілотники в бік Північної Кореї, щоб спровокувати реакцію у відповідь і виправдати таким чином запровадження воєнного стану.

Вперше Юн Сок Йоль був заарештований у січні 2025 року після штурму силовиками його резиденції. Через два місяці його було звільнено, але судовий процес проти колишнього президента триває. За висунутими звинуваченнями йому загрожує довічне ув’язнення або страта.

У червні 2025 року в Південній Кореї відбулися дострокові президентські вибори, переможцем яких став кандидат від опозиційної Демократичної партії Лі Чже Мен.

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