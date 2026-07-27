Уряд повторно схвалив проєкт нового Митного кодексу. Корецький очікує «продуктивної роботи» з депутатами

Кабінет міністрів повторно схвалив проєкт нового Митного кодексу і подав його до Верховної Ради, повідомив прем’єр-міністри України Сергій Корецький.

«Відновлюємо предметний діалог із парламентарями щодо нового проєкту Митного кодексу. Сьогодні уряд повторно схвалив цей проєкт і подав його до Верховної Ради, як цього вимагає закон. Це один із ключових законопроєктів у процесі європейської інтеграції», – написав він в телеграмі.

Прем’єр зазначив, що розраховує на «ефективну та продуктивну роботу» над документом разом із народними депутатами щодо кожної його норми.

Корецький додав, що нова редакція Митного кодексу має забезпечити трансформацію «української митниці на сучасний безпековий кордон європейського зразка».

Попередній склад уряду на чолі з Юлією Свириденко на початку червня цього року зареєстрував у Верховній Раді новий проєкт Митного кодексу України. Як повідомлялось, цей документ було розроблено задля забезпечення відповідності положенням актів права ЄС у митній сфері.

За даними українського уряду, у відповіді ЄС щодо результатів розгляду проєкту кодексу, текст якого відповідно до рішення уряду в серпні 2025 року було надіслано Єврокомісії, висловлено загалом позитивну оцінку проєкту кодексу.

Україна є кандидатом на вступ до ЄС. Усі держави-члени ЄС є частиною митного союзу ЄС та дотримуються однакових митних правил і процедур. Це, серед іншого, вимагає узгодження законодавства.



