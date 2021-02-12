Помер відомий джазовий музикант Чік Коріа

У віці 79 років від рідкісної форми раку помер відомий американський джазовий музикант, композитор і клавішник Чік Коріа. Про те, що він помер 9 лютого сповістили напередодні його близькі.

«Він був коханим чоловіком, батьком і дідусем, і чудовим наставником і другом для багатьох. Він десятиліття провів на гастролях по всьому світу, зворушив та надихнув на життя мільйони», – йдеться в повідомленні на сторінці Коріа у фейсбуці.

За свою майже п’ятдесятирічну кар’єру Коріа вважався новатором у стилі джаз-ф’южн, експериментуючи з роком та електронікою. Він отримав 23 премії «Греммі» і вважався одним з найкращих піаністів світу.

Перед смертю Чік Коріа написав у фейсбуці: «Хочу подякувати всім, хто на моєму шляху допомагав підтримувати яскравість музичного вогню. Я сподіваюся, що ті, хто хоче грати, писати, виступати або ще щось, зроблять це. Якщо не для себе, то для нас усіх. І справа не тільки в тому, що світові потрібно більше артистів, це ще й дуже весело».