Помер письменник, лауреат Пулітцерівської премії Кормак Маккарті

Американський письменник, лауреат Пулітцерівської премії Кормак Маккарті помер у віці 89 років. Як пише The Guardian із посиланням на видавництво, з яким працював Маккарті, письменник помер у своєму будинку з природних причин.



Маккарті насамперед відомий романами «Кривавий меридіан», «Старим тут не місце» та «Дорога», за який він отримав Пулітцерівську премію.



Роман «Кривавий меридіан» був внесений до списку «100 найкращих книг англійською мовою, виданих у період з 1923 по 2005 рік» за версією журналу Time.

У 2010 році видання The Times поставило роман «Дорога» на перше місце у своєму списку «100 найкращих художніх та науково-популярних книг за останніх 10 років». Екранізація роману «Старим тут не місце» отримала 4 премії «Оскар», у тому числі в номінації «Найкращий фільм».