В Україні за минулу добу виявили 10 811 випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні минулої доби виявили 10 811 нових випадків COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у фейсбуці.

«Маємо позитивну статистику. Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 12 860 осіб. Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли», – повідомив Степанов.

Повідомляється, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 475), Одеській (1 043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 832 758 людей, одужали – 436 564, померли – 13 928.

За весь час пандемії в Україні захворіли людей, одужали – , померли –.

У світі, за даними університету Джонса Гопкінса, число інфікованих перевищило 67,5 мільйонів, померли понад 1,5 мільйона людей, одужали більш ніж 43,5 мільйона пацієнтів.