В Україні зафіксували 4 383 нових випадки COVID-19 – МОЗ

В Україні протягом останньої доби виявили 4 383 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, за минулу добу шпиталізували 2 011 людей, одужала – 14 501 людина. Померли – 212 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (606), Запорізькій (423), Харківській (335), Київській (226) та Одеській (223) областях.

Протягом доби провели 45 790 тестувань (зокрема методом ПЛР – 26 792, методом ІФА – 18 998). Загалом з початку пандемії проведено 6 009 914 ПЛР-тестувань.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 172 038 людей, одужали – 900 749, померли – 21 258.