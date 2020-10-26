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26 жовтня 2020, Київ 10:04
Новини | Коронавірус

В Україні за минулу добу виявили 5426 випадків COVID-19 – РНБО

За добу померли 73 людей, одужали – 1029

В Україні минулої доби, 24 жовтня, виявили 5426 нових випадків COVID-19. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО. За добу померли 73 людей, одужали – 1029.

За час епідемії на території України підтвердили 348 924 випадків коронавірусної хвороби, померла 6464 людина, одужали – 142 537.

Число випадків інфікування COVID-19 у світі сягнуло 43 мільйонів, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса. Померли понад мільйон людей, одужали майже 29 мільйонів.

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