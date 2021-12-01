Коронавірус: у листопаді в Україні зроблено понад 7 млн щеплень

За листопад 2021 року в Україні зроблено майже 7,1 мільйона щеплень проти COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Згідно з повідомленням, минулої доби вакциновано 233 471 людину.

«Першу дозу отримали 76 979 людей, повністю імунізовані – 156 492 людини», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 468 635 людей, з них отримали першу дозу – 13 468 633 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 279 127 людей. Загалом проведено 24 747 760 щеплень.