Коронавірус: в Україні зробили ще понад 117 тисяч щеплень проти COVID-19

В Україні минулої доби зробили щеплень 117 222 від COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«Першу дозу отримало 37 505 людей, повністю імунізовані – 78 821 людина, додаткову дозу отримали 529 людей, ревакцинальну дозу – 367 людей», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 563 975 людей, з них отримали першу дозу – 14 563 973 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 352 303 людини, отримали додаткову дозу – 1 811 людей.

Загалом в Україні проведено майже 28 мільйонів щеплень.