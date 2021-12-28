Коронавірус: в Україні зробили ще понад 46 тисяч щеплень проти COVID-19

В Україні минулої доби зробили 46 024 щеплення від COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«Першу дозу отримало 12 498 людей, другу дозу – 33 231 людина, додаткову дозу отримали 98 людей, ревакцинальну дозу – 197 людей», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 605 035 людей, з них отримали першу дозу – 14 605 033 людини, отримали дві дози – 13 447 292 людини, отримали додаткову дозу – 2 208 людей, ревакцинальну дозу – 990 людей.

Загалом в Україні проведено понад 28 мільйонів щеплень.