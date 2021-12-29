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Новини | Коронавірус

Понад 31 тисячу щеплень від COVID-19 зробили в Україні напередодні – МОЗ

Загалом в Україні проведено понад 28 мільйонів щеплень

В Україні минулої доби зробили 131 129 щеплень від COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«Першу дозу отримало 34 463 людини, другу дозу – 94 974 людини, додаткову дозу отримали 402 людини, бустерну дозу – 1290 людей», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 639 498 людей, з них отримали першу дозу – 14 639 496 людей, отримали дві дози – 13 542 266 людей, отримали додаткову дозу – 2 610 людей, бустерну дозу – 2 280 людей.

Загалом в Україні проведено понад 28 мільйонів щеплень.

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